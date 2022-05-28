انت الان تتابع خبر بالأرقام.. إصابات 'جدري القردة' المسجلة حول العالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويثير التفشي الانزعاج لأن جدري القردة، الذي ينتشر من خلال الاتصال الوثيق وتم اكتشافه لأول مرة في القردة، يظهر غالبا في غرب إفريقيا ووسطها، ونادرا ما ينتشر في أماكن أخرى.

وفيما يلي قائمة بالدول التي سجلت حتى الآن حالات اشتباه أو إصابات مؤكدة:



آسيا والمحيط الهادي

سجلت أستراليا في 20 ايار أول إصابة لمسافر كان قد عاد مؤخرا من بريطانيا، وتم أيضا تسجيل حالة اشتباه.

أوروبا

أكدت النمسا أول إصابة في 22 ايار.

اكتشفت بلجيكا حالتين يوم 20 ايار.

رصدت جمهوية التشيك أول حالة بها في 24 ايار.

سجلت الدنمارك ثاني إصابة في 24 ايار ، بعد يوم من تسجيل الحالة الأولى.

وثقت فنلندا أول إصابة في 27 ايار.

زادت الحالات المؤكدة في فرنسا إلى خمس في 25 ايار.



ألمانيا سجلت ثلاث إصابات أولها في 20 ايار.

إيطاليا أكدت تسع حالات بحلول 26 مايو، وكانت أول إصابة في 19 ايار.

أبلغت هولندا عن أول حالة في 20 ايار ، وأكدت منذ ذلك الحين "بضع" إصابات أخرى، دون تحديد العدد الدقيق.

البرتغال أكدت 16 إصابة جديدة في 27 ايار ، ليصل العدد الإجمالي إلى 74.

أول إصابة سجلتها سلوفينيا في 24 ايار.

ارتفع إجمالي الإصابات في إسبانيا إلى 84 حالة، بعدما أكدت 25 حالة جديدة في 26 ايار.

أول إصابة سجلتها السويد في 19 ايار.

أعلنت سويسرا أول إصابة مؤكدة بها في 21 ايار.

رصدت المملكة المتحدة 14 إصابة جديدة في إنجلترا في 24 ايار ، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 70.

