ماذا قال بوتين لمستشار النمسا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال الكرملين نقلاً عن تصريحات أدلى بها الرئيس الروسي خلال مكالمة مع المستشار النمساوي امس إن فلاديمير بوتين اتهم أوكرانيا "بتخريب" عملية المفاوضات بين البلدين.



وأضاف الكرملين في بيان أن بوتين أبلغ المستشار كارل نيهامر بالإجراءات التي تتخذها روسيا لتأمين ممر آمن للسفن من بحر آزوف والبحر الأسود.

ومن جانبه، قال المستشار النمساوي كارل نيهامر إن الرئيس الروسي فلاديمر بوتين أبلغه في مكالمة هاتفية اليوم بأن موسكو ستفي بالتزاماتها المتعلقة بشحنات الغاز الطبيعي ومستعدة لمناقشة تبادل الأسرى مع أوكرانيا.

وأدلى نيهامر بتلك التصريحات للصحافيين بعد مكالمة بين الزعيمين استمرت 45 دقيقة.