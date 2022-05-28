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ماذا قال بوتين لمستشار النمسا؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال الكرملين نقلاً عن تصريحات أدلى بها الرئيس الروسي خلال مكالمة مع المستشار النمساوي امس إن فلاديمير بوتين اتهم أوكرانيا "بتخريب" عملية المفاوضات بين البلدين.

 

وأضاف الكرملين في بيان أن بوتين أبلغ المستشار كارل نيهامر بالإجراءات التي تتخذها روسيا لتأمين ممر آمن للسفن من بحر آزوف والبحر الأسود. 

 

ومن جانبه، قال المستشار النمساوي كارل نيهامر إن الرئيس الروسي فلاديمر بوتين أبلغه في مكالمة هاتفية اليوم بأن موسكو ستفي بالتزاماتها المتعلقة بشحنات الغاز الطبيعي ومستعدة لمناقشة تبادل الأسرى مع أوكرانيا.

 

وأدلى نيهامر بتلك التصريحات للصحافيين بعد مكالمة بين الزعيمين استمرت 45 دقيقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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