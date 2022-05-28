هاتفياً.. رئيس أوكرانيا ورئيس وزراء إيطاليا يناقشان أزمة الحبوب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي بشأن أزمة الحبوب الحادة الناجمة عن الحرب مع روسيا.



والاتصال الهاتفي، الذي جاء بعد يوم من حديث دراجي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا يبدو أنه أسفر عن أي خطوات رئيسية للمساعدة في الإفراج عن كميات ضخمة من الحبوب في الموانئ الأوكرانية التي أغلقتها السفن الروسية.

وقال مكتب دراجي إن زيلينسكي توجه بالشكر لروما على مشاركتها والموافقة على " أن تظل على اتصال بشأن الحلول الممكنة".