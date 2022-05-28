بريطانيا تدعو إلى دعم أوكرانيا على المدى البعيد.. ماذا قالت؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

دعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس الجمعة، إلى دعم طويل الأمد لأوكرانيا، وذلك خلال زيارة لنظيرها التشيكي في العاصمة براغ.



وقالت تروس: "ينبغي علينا أن نكون مستعدين على المدى البعيد لدعم أوكرانيا لأننا ملتزمون بحماية الحرية والديمقراطية الآن ليس الوقت المناسب للإرضاء، ينبغي ألا يكون هناك حديث عن وقف إطلاق النار أو استرضاء بوتين"، وذلك في إشارة إلى الحرب التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على جارته أوكرانيا.

وأضافت تروس بعد اجتماعها بنظيرها التشيكي يان ليبافسكي "نحن بحاجة إلى التأكد من فوز أوكرانيا وانسحاب روسيا وأننا لن نرى هذا النوع من العدوان الروسي مرة أخرى، نحن بحاجة إلى التأكد من أن الشعب الأوكراني الشجاع لديه الأسلحة التي يحتاجها للدفاع عن نفسه".

وقالت تروس إن التشيك كانوا أول دولة ترسل دبابات إلى أوكرانيا، كما نفت تقارير عن وجود اتفاقات غير رسمية بين أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) على عدم إرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى مواجهة مباشرة مع روسيا.

وقال ليبافسكي إن "مثل هذه التقارير لا تستند إلى الواقع"، مضيفا أن "الدعم العسكري لكييف جاء من دول بمفردها، ولم يكن جزءاً من جهد مشترك من قبل التحالف الدفاعي".