650 إصابة بالتهاب الكبد الغامض لدى الأطفال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إنها تلقت تقارير عن 650 حالة إصابة محتملة بالالتهاب الكبدي الحاد لدى الأطفال، لكنها أضافت أن أسبابه لم تعرف بعد ولا تزال قيد التحقيق.



وأفادت دراسة أجرتها المنظمة بأنه حتى 26 مايو/أيار أبلغتها 33 دولة بما إجماليه 650 حالة إصابة محتملة، مع تصنيف 99 حالة إضافية معلقة.

وتبحث السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم عن زيادة غامضة في حالات الالتهاب الكبدي الحاد لدى الأطفال الصغار والتي أدت إلى تسع وفيات على الأقل.

وقال مسؤولو الصحة الأمريكيون، الأسبوع الماضي، إن العدوى بفيروس غدي، وهو فيروس شائع في مرحلة الطفولة، هو الفرضية الرئيسية للحالات الأخيرة من التهاب الكبد الحاد المجهول المنشأ لدى الأطفال.

ولا يصيب الالتهاب الكبدي المرتبط بهذا النوع من الفيروسات الغدية تقريباً إلا الأطفال الذين يعانون من نقص المناعة.

وذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أيضا أنها تحقق فيما إذا كانت عدوى كوفيد-19 تلعب دورا في هذا الإطار، بالإضافة إلى مسببات الأمراض الأخرى والأدوية وعوامل الخطر.