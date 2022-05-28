كوريا الجنوبية تنذر جارتها الشمالية.. برد "حازم"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

حذرت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية من رد "حازم" على أي استفزازات بالقرب من خط الحدود الشمالي.



وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي يونج سوب أصدر أوامره، اليوم الجمعة، لكبار الضباط العسكريين الجدد في جيش بلاده بـ الرد "الحازم" على أي استفزازات مباشرة تقوم بها كوريا الشمالية.

تحذير سيؤول يأتي وسط التوترات الناجمة عن عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة من قبل كوريا الشمالية.

وقالت الوكالة إن تصريحات وزير الدفاع الجنوبي صدرت خلال مراسم التنصيب المنفصلة لرئيس أركان الجيش الجديد الجنرال بارك ييونج هوان، ورئيس أركان القوات الجوية الجنرال جونج سانج-هوا، ورئيس أركان القوات البحرية لي يونج هو.

وأضافت أن تنصيب كبار العسكريين الجدد يأتي في الوقت الذي "تسعى فيه سيؤول إلى تعزيز الرد في أعقاب استفزازات بيونج يانج الأخيرة"، حيث أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات، الأربعاء الماضي، وسط أنباء عن اقتراب قيامها بتجربة نووية لاحقة.

ونقلت عن الوزير الكوري الجنوبي قوله إن التجارب الأخيرة تمثل "تهديدا خطيرا" للأمن في شبه الجزيرة الكورية وخارجها، وأمر القادة الجدد باتخاذ "رد فوري ضد جميع التهديدات" .

وتطرق الوزير إلى إطلاق الشمال للصاروخ العابر للقارات هذا الأسبوع واستعداداتها لإجراء تجربة نووية، وقال إن كوريا الشمالية تمثل تهديدا خطيرا للأمن في شبه الجزيرة الكورية وخارجها.