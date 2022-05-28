عُمان وبريطانيا توقعان اتفاقية دفاع مشترك.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

وقعت عُمان وبريطانيا، على الأمر التنفيذي لاتفاقية الدفاع المشترك بينهما وذلك بمقر الكلية العسكرية الملكية ساند هيرست بالمملكة المتحدة.



وقع الأمر التنفيذي لاتفاقية الدفاع المشترك كل من الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي، رئيس أركان الجيش العماني، والفريق أول بحري توني راديكان رئيس أركان الدفاع البريطاني.

ويأتي توقيع الأمر التنفيذي لاتفاقية الدفاع المشترك استمرارًا لجهود البلدين في تعزيز علاقات التعاون التاريخية بينهما في عددٍ من المجالات ومنها المجال العسكري.

إلى جانب حرص قيادتي البلدين الصديقين على تعميق أواصر العلاقات الوطيدة وبما يحقق الأهداف الوطنية المشتركة للبلدين.