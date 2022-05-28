في هذا الموعد.. الخصاونة يشارك في الاجتماع "الإماراتي المصري الأردني" بأبو ظبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يعتزم رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة المشاركة السبت في اجتماعات التعاون الثلاثي الإماراتي المصري الأردني للتكامل الصناعي بأبو ظبي.



وتستضيف الإمارات غدا اجتماعات التعاون الثلاثي الإماراتي المصري الأردني للتكامل الصناعي بأبوظبي.

ومن المنتظر، أن يوقع الإمارات ومصر والأردن في ختام الاجتماعات الأحد بحضور رئيس الوزراء الأردني ونظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين في دولة الإمارات اتفاقا ثلاثيا لإقامةُ شراكة استراتيجية تدعم وتعزز التكامل الصناعي في البلدان الثلاث.

ويضم الوفد الأردني المشارك في الاجتماعات وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ووزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول والسفير الأردني لدى دولة الإمارات نصار الحباشنة وأمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة ورئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير ورئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي وعددا من ممثلي القطاعات والمؤسسات الصناعية والتجارية والاستثمارية في القطاعين العام والخاص.