وسائل إعلام أمريكية: مقتل شخص وإصابة آخر جراء إطلاق نار في متجر بولاية أوهايو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قتل شخص وأصيب آخر، جراء إطلاق نار في متجر بولاية أوهايو الأمريكية.



وبحسب بيان للشرطة نشرته وسائل إعلام أمريكية، فقد لقي شخص مصرعه على الفور، ونقل آخر إلى المستشفى بعد إطلاق النار على متجر "وول مارت" بمدينة فيرفيلد في ولاية أوهايو.

وقال المحققون إن المشتبه به كان يحاول سرقة أشياء من المتجر، وعندما حاول بعض الموظفين والعملاء منعه وعرقلة خروجه، فتح عليهم النار.

وقال دوج لانيير، نقيب شرطة فيرفيلد تاونشيب، إن اثنين من الأفراد الذين حاولوا إيقاف المشتبه به قُتلا بالرصاص.

أحد شهود العيان وكان داخل المتجر وقت إطلاق النار، قال لصحيفة "The Enquirer"، إن "الوضع كان مخيفًا".

وتعاني الولايات المتحدة من تكرر حوادث إطلاق النار، جراء تفلت السلاح، الذي لا تساعد التشريعات القانونية في ضبطه.