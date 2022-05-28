فلاديمير بوتين: ندرس عقد تكامل اقتصادي مع الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته خلال اجتماع مجموعة الأوراسيا، إن بلاده تدرس عقد اتفاقية تكامل اقتصادي مع دولة الإمارات.



كما لفت الرئيس الروسي إلى أن بلاده ستمضي لإحراز المزيد من التقدم في اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع مصر.

وتسعى موسكو إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الدول الكبرى لتبديد آثار الحرب الاقتصادية الغربية عليها.

والاتحاد الأوراسي هو اتحاد اقتصادي بين الدول الواقعة في وسط وشمال آسيا وشرق أوروبا، ويضم كلا من روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان.

وكان قادة روسيا وبيلاروس وكازاخستان قد وقعوا المعاهدة الأولى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي في 29 مايو/أيار 2014، وانضم إليها لاحقا كل من أرمينيا وقيرغيزستان.

ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ في مطلع يناير/كانون الثاني 2015.

ويمتلك الاتحاد الاقتصادي الأوراسي سوقا موحدة متكاملة تضم 180 مليون نسمة، يزيد ناتجها المحلي الإجمالي عن 5 تريليونات دولار أمريكي.

ويشجع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي حرية انتقال السلع والخدمات بين دوله، ويوفر سياسات مشتركة في مجال الاقتصاد الكلي والنقل والصناعة والزراعة والطاقة والتجارة الخارجية والاستثمار والجمارك والتنظيم التقني والمنافسة وتنظيم مكافحة الاحتكار.