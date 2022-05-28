الدفاع الروسية: معلومات حول 10 مشاريع أمريكية في أوكرانيا بشأن العمل على نشر الأمراض والعدوى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أفادت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، بوجود معلومات حول 10 مشاريع أمريكية في أوكرانيا، بشأن العمل على نشر الأمراض والعدوى شديدة الخطورة.



وقال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات الروسية، إيغور كيريلوف، إن التقارير التي أرسلتها أوكرانيا إلى الأمم المتحدة، وتفيد بعدم وجود برنامج بيولوجي عسكري بالبلاد، تتعارض مع التصريحات الأخيرة لممثل الولايات المتحدة لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأضاف كيريلوف في إحاطة إعلامية: "ذكرت أوكرانيا في هذه التقارير عن الفترة من 2016 إلى 2020، أن "حكومة أوكرانيا لم تجر ولا تقوم بأي أنشطة هجومية ودفاعية في إطار برامج البحث والتطوير البيولوجي. وليس لدى حكومة أوكرانيا أي معلومات حول مثل هذه الأنشطة التي قام بها الاتحاد السوفيتي السابق على أراضي أوكرانيا منذ 1 يناير 1946".

وأشار إلى أن هذا يتناقض مع البيان الذي أدلى به نائب الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لويس غيتير في 20 مايو/أيار 2022، بأن المساعدة المقدمة إلى كييف تهدف إلى "تقليل المخاطر البيولوجية والبيطرية، فضلاً عن تأمين المخزونات غير القانونية من الأسلحة البيولوجية المتبقية من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ".

وتابع كيريلوف أن "فيروس جدري القرود جاء من نيجيريا، حيث تعمل أربعة مختبرات بيولوجية أمريكية على الأقل، وهناك ما لا يقل عن أربعة مختبرات بيولوجية تسيطر عليها واشنطن في نيجيريا ومن هناك بدأ تفشي الفيروس الجديد".

وجدري القرود هو عدوى فيروسية نادرة موطّنة في وسط وغرب أفريقيا، وينتشر عن طريق الاتصال الوثيق مع الأشخاص أو الحيوانات أو المواد المصابة بالفيروس، مع أعراض تشمل الطفح الجلدي والحمى والصداع وآلام العضلات والتورم وآلام الظهر.