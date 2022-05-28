الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة متعلقة بكوريا الشمالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، عقوبات جديدة متعلقة بكوريا الشمالية في أعقاب تجارب صاروخية، شملت مصرفين روسيين متهمين بدعم برنامج أسلحة ادلمار الشامل بكوريا الشمالية.



وأتت العقوبات بعدما استخدمت روسيا والصين الفيتو ضد مشروع قرار لتشديد العقوبات في مجلس الأمن الدولي.

وقالت وزارة الخزانة إنها بصدد تجميد أي أصول أمريكية وتجريم تعاملات مع بنك الشرق الأقصى، وبنك سبوتنيك، ومؤسسات روسية تتهم بالعمل مع كوريا الشمالية والشركة التجارية المرتبطة بالخطوط الجوية الكورية الشمالية "كوريو" الخاضعة أساسا لعقوبات.

ذكرت وزارة الخزانة بأن كوريا الشمالية أطلقت ثلاثة صواريخ بالستية أحدها عابر للقارات في 24 مايو/ أيار بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الى آسيا، ما يرفع إلى 23 عدد التجارب البالستية منذ مطلع العام الجاري "ما ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي".

وقال مساعد وزير الخزانة بريان نلسون في هذا البيان إن "الولايات المتحدة ستواصل تطبيق العقوبات وفرض احترامها مع حض كوريا الشمالية على العودة الى الدبلوماسية والتخلي عن تطوير أسلحة دمار شامل وصواريخ بالستية".

والأربعاء، أطلقت كوريا الشمالية وابلاً من الصواريخ الباليستية، بينها صاروخ يُشتبه بأنّه عابر للقارات، وذلك بعد ساعات على مغادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي جاء إلى آسيا خصوصا لتأكيد دعمه لسيؤول وطوكيو في مواجهة التهديد النووي من بيونج يانج.