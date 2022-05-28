الديوان الملكي الأردني: وفاة والد الملكة رانيا العبدالله وإعلان الحداد لمدة 7 أيام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

نعى الديوان الملكي الهاشمي بمزيد من الحزن والأسى، الطبيب فيصل صدقي الياسين، والد الملكة رانيا العبدالله، الذي وافته المنية في عمان، الجمعة.



وأمر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين بالحداد على الفقيد، في البلاط الملكي لمدة 7 أيام، اعتباراً من الجمعة.

والفقيد هو جد كل من الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني.

وأعرب الديوان الملكي الهاشمي عن صادق التعازي وخالص المواساة للملك عبدالله الثاني بن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمراء هاشم وإيمان وسلمى، وأسرة الفقيد وآل الياسين، بهذا المصاب الأليم، متضرعا إلى الله بأن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته.