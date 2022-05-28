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أمريكا.. مصادرة 1500 رطل من «الميثامفيتامين» من على متن سفينة

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الدمام - شريف احمد - قالت السلطات الأمريكية ، الخميس ، إن عناصر حرس الحدود الأمريكية اعتقلوا كنديًا وصادروا ما يقرب من 1500 رطل من الميثامفيتامين من على متن سفينة بالقرب من الحدود الكندية.

ووقعت عملية المصادرة يوم الأربعاء ونفذها وكلاء الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بالقرب من جزيرة ستيوارت ، وهي جزء من جزر سان خوان بالقرب من ولاية واشنطن والحدود الكندية.

كان الوكلاء يتفقدون سفينة خارجية في المياه الأمريكية على بعد نصف ميل بين الولايات المتحدة وكندا. وقالت الجمارك إنهم اكتشفوا أثناء وجودهم على متن القارب 28 كيسًا من القماش الخشن تحتوي على "عبوات أسطوانية ملفوفة من السيلوفان".

وجرى اختبار المحتويات التي تبين أنها ميثامفيتامين، و تم القبض على الكندي الذي كان يقود القارب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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