شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. مصادرة 1500 رطل من «الميثامفيتامين» من على متن سفينة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات الأمريكية ، الخميس ، إن عناصر حرس الحدود الأمريكية اعتقلوا كنديًا وصادروا ما يقرب من 1500 رطل من الميثامفيتامين من على متن سفينة بالقرب من الحدود الكندية.

ووقعت عملية المصادرة يوم الأربعاء ونفذها وكلاء الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بالقرب من جزيرة ستيوارت ، وهي جزء من جزر سان خوان بالقرب من ولاية واشنطن والحدود الكندية.

كان الوكلاء يتفقدون سفينة خارجية في المياه الأمريكية على بعد نصف ميل بين الولايات المتحدة وكندا. وقالت الجمارك إنهم اكتشفوا أثناء وجودهم على متن القارب 28 كيسًا من القماش الخشن تحتوي على "عبوات أسطوانية ملفوفة من السيلوفان".

وجرى اختبار المحتويات التي تبين أنها ميثامفيتامين، و تم القبض على الكندي الذي كان يقود القارب.