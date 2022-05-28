شكرا لقرائتكم خبر عن %148 نسبة زيادة الناتج المحلى الإجمالى خلال 7 سنوات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تقديرات الناتج المحلى الإجمالى تطورا هائلا خلال الـ7 سنوات الأخيرة، حيث قفزت من 3.7 تريليون جنيه عام 16/2017، إلى نحو 9.2 تريليون جنيه مستهدف خلال العام المالى القادم 22/2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 5.5 تريليون جنيه، بنسبة زيادة بلغت نحو 148%.

ونستعرض فيما يلى تطور تقديرات الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة (16/2017 – 22/2023):

- عام 16/2017 بلغت نحو 3 تريليونات و714 مليار جنيه

- عام 17/2018 بلغت نحو 4 تريليونات و768 مليار جنيه

- عام 18/2019 بلغت نحو 5 تريليونات و724 مليار جنيه

- عام 19/2020 بلغت نحو 6 تريليونات و295 مليار جنيه

- عام 20/2021 بلغت نحو 6 تريليونات و923 مليار جنيه

- عام 21/2022 بلغت نحو 7 تريليونات و940 مليار جنيه

- عام 22/2023 بلغت نحو 9 تريليونات و219 مليار جنيه