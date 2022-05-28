شكرا لقرائتكم خبر عن حادث سير يودي بحياة 7 أشخاص شرق مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 7 أشخاص مصرعهم حرقا في تصادم مروع بطريق الإسماعيلية شرق مصر.

واشتعلت النيران في سيارة ميكروباص تقل ركابا بعد اصطدامها بسيارة أخرى بطريق الإسماعيلية فايد الصحراوي، ما أدى لتفحم جثث الركاب.

فيما تلقي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتصادم حافلة صغيرة وسيارة بالقرب من مدخل مدينة فايد بسبب اشتعال النيران في الميكروباص عقب تصادمه مباشرة بسبب وجود أسطوانة غاز داخله.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بـنحو 7 سيارات إلى موقع الحادث حيث تم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى الحميات، فيما تمكنت القوات من السيطرة على النيران.

وقامت السلطات برفع آثار الحادث وإعادة تشغيل الطريق وتسهيل الحركة المرورية بالمنطقة.