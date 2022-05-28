شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة الخضر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اُستُشهِدَ طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، خلال مواجهات اندلعت في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

ونقلت مصادر فلسطينية عن إعلان وزارة الصحة أن الطفل زيد محمد سعيد غنيم اُستُشهِدَ إثر إصابته برصاص الاحتلال الحي في الرقبة والظهر، خلال مواجهات مع الاحتلال في الخضر.

وكان الطفل غنيم أُصِيبَ خلال مواجهات اندلعت في منطقة "أم ركبة" جنوب الخضر، ونقل إلى المستشفى،إذْ وُصِفَتْ إصابتُه بالخطيرة.