شكرا لقرائتكم خبر عن لو كنت موظف حكومى.. إزاى تحصل على مكافآت تشجيعية بالقانون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، 3 شروط لحصول موظفى الحكومة على مكافآت تشجيعية، من خلال ترشيح رئيسه المباشر بحصوله على هذه المكافآت، وتمثلت الشروط فى الآتى:-

أن يقدم الموظف خدمات ممتازة أو أعمال أو بحوث أو اقترحات تفيد المصلحة التى يعمل بها.

أن يساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات.

أن يسمح البند المخصص لذلك فى الموازنة الخاصة بالمحصلة والموازنة العامة للدولة.