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كورونا حول العالم.. الوفيات تقترب من حاجز الـ”7 ملايين” حالة

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كتبت أسماء لمنور في السبت 28 مايو 2022 04:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

يواصا انتشاره حول العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 525.41 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و698157.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق   إجمالي الوفيات   عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة     1005108             83858261
الهند                   524539                43147530
البرازيل                666180                30880512
فرنسا                 148084                 29074214
ألمانيا                 138736                 26191989
المملكة المتحدة   177977                 22238713
روسيا                 804114                 18315292
كوريا الجنوبية        24103                  18053287
إيطاليا                 166476                 17355119
تركيا                   98727                   15019845

– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها    عدد الوفيات    عدد الإصابات
40 – العراق           25218              2327665
45 ‬‬‬‬- الأردن            14066               1696359

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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