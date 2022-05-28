شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية بزيادة 3 مليارات جنيه لصالح "تكافل وكرامة" بالعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد برنامج تكافل وكرامة، الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي منذ مارس 2015، هو الأبرز فى مراعاة محدودى الدخل وهو همزة الوصل بين الدولة والأسر الأولي بالرعاية، وهو يعد برنامجاً قومياً عملاقاً يساند برامج الدولةِ فى الاصلاحِ الاقتصادى ويخففُ من تداعياتِ الاصلاحِ على الفئات الفقيرة.

وشهدت جلسات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأخيرة، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، التوصية لوزارة المالية بضرورة إتاحة اعتماد إضافى بقيمة 3 مليارات جنيه لمشروع موازنة ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعى للسنة المالية 2022/2023، وذلك لتحقيق المستهدف المعلن عنه من جانب الحكومة بإضافة 450 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة.

وتبلغ الإعتمادات المدرجة للأمان الإجتماعي في مشروع الموازنة العامة لعام 2022/2023 نحو 22 مليار و217 مليون جنيه موزعة على مساعدات الضمان الاجتماعى وبرنامجى تكافل وكرامة، بمخصص له 22 مليار ويستفيد منه نحو 4مليون.

ويستهدف برنامج تكافل الأسر التي تعاني من الفقر الشديد وتحتاج إلى دعم نقدي وخدمي على أن يكون لديها أطفال في الفئة العمرية حتى 18 سنة، أما برنامج كرامة فيستهدف الفئات التي تعاني من الفقر الشديد ولا تستطيع أن تعمل أو تنتج وغير قادرة على الكسب ككبار السن من سن 65 سنة فأكثر أو من لديه عجز كلي أوإعاقة تمنعه عن العمل.