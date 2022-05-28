شكرا لقرائتكم خبر عن 63 مليون مستفيد من دعم السلع التموينية بتكلفة 90 مليار بـ22/23 والان مع تفاصيل الخبر
ويتمثل أعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية نحو 63٫3 مليون فرد، بواقع 50 جنيها شهريا للمواطن، لعدد أربعة أفراد مقيدين على البطاقة، وما زاد عن ذلك 25 جنيها للفرد شهريا، وتأتي كميات القمح المطلوب توفيرها تبلغ نحو 8.5 مليون طن قمح منها كمية تبلغ نحو 7 مليون و878الف طن قمح لتوفير نحو 90 مليار رغيف بالإضافة إلى نحو 622 ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات.
وأسفرت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية عن وضع بعض الافتراضات التي أدت لارتفاع دعم السلع التموينية ورغيف الخبز ليصل إلى مبلغ 90 مليار جنيه بمشروع الموازنة العامة ليتمثل في :
- دعم رغيف الخبز بنحو 48 مليار و917 مليون جنيه .
- دعم دقيق المستودعات بنحو 2مليار و 917 مليون جنيه .
- دعم نقاط الخبز بواقع 10 قروش لكل رغيف بنحو 2 مليار و437 مليون جنيه .
- دعم السلع التموينية ب 63 مليار و300 مليون جنيه.