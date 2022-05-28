شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الإصابات الجديدة بكورونا في كوريا الشمالية إلى أقل من 100 ألف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد19-) في كوريا الشمالية إلى أقل من 100 ألف إصابة اليوم السبت.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ قوله إن أكثر من 88 ألفا و520 شخصا ظهرت عليهم أعراض الحمى خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة اليوم السبت.

وأضافت الوكالة إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالحمى منذ أواخر نيسان/أبريل الماضي في كوريا الشمالية، ارتفع إلى أكثر من 36ر3 مليون حالة، تعافى منهم 15ر3 مليون شخص، في حين يتلقى العلاج حاليا نحو 203 آلاف شخص.