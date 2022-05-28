شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تؤكد مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية في شمال إثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الأمم المتحدة أنها تواصل مع الشركاء في المجال الإنساني تقديم المساعدة عبر تيغراي وأفار وأمهرة في شمال إثيوبيا، مبينة أنه في الأسبوع الماضي وصلت 300 شاحنة محمّلة بمواد غذائية وإمدادات أخرى إلى تيغراي عبر طريق سيميرا-أبالا-ميكيلي.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي إلى أن عدد الشاحنات التي دخلت إلى تيغراي منذ استئناف القوافل الإنسانية في بداية أبريل، قد ارتفع إلى 875 شاحنة تحمل أكثر من 32,800 طن من الإمدادات، بما في ذلك بعض الإمدادات الغذائية والتغذوية.

وأفاد دوجاريك أن خمس ناقلات وقود إضافية وصلت أيضا إلى تيغراي الأسبوع الماضي، مبينا أن التدفق المستمر للوقود يعد أمرا بالغ الأهمية للعمليات الإنسانية في المنطقة، حيث يلزم توفير حوالي 200,000 لتر كل أسبوع.