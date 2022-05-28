شكرا لقرائتكم خبر عن «الجميل» يدق ناقوس الخطر بعد انهيار الليرة اللبنانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر رئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل، من أن لبنان يتجه إلى الفوضى الكبرى، إثر الانهيار غير المسبوق لليرة مقابل الدولار الأمريكي، فكل المؤشرات تشير إلى عمل المنظومة الفاسدة للعبة إغراق البلد في الأزمات، ما يعني أن لبنان لا يزال بمنتصف النفق، ولا بصيص أمل بالخروج منه، وإن أتت نتائج الانتخابات النيابية لتعيد التوازن وتسقطه من يد «حزب الله» وحلفائه.

ويأمل اللبنانيون خيرا بدخول السياديين والتغييريين إلى المجلس النيابي، فيما اختارت منظومة الفساد اللعبة المالية من خلال انهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، أسلوبا جديدا في معاقبة اللبنانيين، وفي إغراقه أكثر فأكثر في الأزمات المعيشية والمالية، وإلى حين انتصار الحق على الباطل، يستمر الأحرار والسياديون في إعلاء صوتهم في وجه صوت سلاح «حزب الله».

وفي هذا السياق، غرد رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل، عبر حسابه على «تويتر»: «هذا ما قلناه منذ شهرين. الدولار اليوم 37000 وذاهبون إلى الانهيار التام لأنهم صرفوا معظم الاحتياط لحماية أنفسهم في الانتخابات، إن لم تشكل حكومة استثنائية بسرعة استثنائية تتمتع بثقة استثنائية تقوم بخطوات استثنائية، لبنان ذاهب إلى الفوضى الكبرى، ليتحمل الجميع مسؤولياته».

من جهته، غرد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد حواط، عبر حسابه على «تويتر» كاتبا: «ارحموا الناس بعدما صار الفقر والجوع قاتلا للبنانيين بكل ما في الكلمة من معنى، غيروا المقاربات وأسرعوا بتأليف حكومة تترجم نتائج الانتخابات المعبرة عن الرغبة بالتغيير والسيادة، منتجة فاعلة، لا ألغام تعطيلية فيها».

إلى ذلك، غرد النائب السابق فارس سعيد على حسابه عبر «تويتر»: تناسى اللبنانيون مخاطر اتفاق القاهرة في الـ 69 مقابل رخاء اقتصادي مؤقت انتهى بحرب الـ 75، وتابع: «تناسوا مخاطر وضع حافظ الأسد يده على لبنان مقابل رخاء مالي مؤقت أمنه الحريري في الـ 1992 بدعم سعودي أمريكي، وانفجر الوضع في الـ 2005».

وختم: «لن يقبلوا بسلاح إيران في زمن الدولار 36 ألف ليرة».

ولفت عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب نديم الجميل، في حديث مع «الأنباء» الإلكترونية، إلى أن «موضوع نائب رئيس مجلس النواب قيد البحث على صعيد كل القوى التغييرية»، وأكد أن نواب الحزب الخمسة لن يصوتوا للرئيس نبيه بري، وهذا موقف متخذ من قبل الكتائب التي لم تصوت لبري في الدورة الماضية بعد انتخابات 2018، ولن تحيد عنه.

وفي سياق متصل، غرد النائب أشرف ريفي عبر «تويتر» بالقول: «الوضع المعيشي لم يعد يحتمل ودخلنا في المحظور، هناك حاجة ماسة وأولية لدعم 550 ألف عائلة لبنانية، فضلا عن ملايين اللبنانيين الذين يسيرون على خط العَوز، بدل صرف ما تبقى من الأموال في مغامرات غير مجدية، يجب إقرار الدعم الفوري للناس، وسنتقدم بمشروع قانون في هذا المجال».