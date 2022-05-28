شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي: مسيرة الأعلام بـ«القدس» تحد لـ«الأمتين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت حركة «فتح» بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الجمعة، من أن تنظيم مسيرة الأعلام الإسرائيلية في القدس يوم غد الأحد تهدد بتفجير شامل للأوضاع الميدانية، فيما اعتبرها البرلمان العربي تحديا سافرا واستفزازيا للشعب الفلسطيني، والأمتين العربية والإسلامية.

البرلمان العربي، حذر من خطورة وتداعيات مسيرة الأعلام، التي تنظمها قوات الاحتلال غدا بالقدس، على أمن واستقرار المنطقة، في تحدٍّ سافر واستفزازي للشعب الفلسطيني، والأمتين العربية والإسلامية.

وأدان البرلمان العربي، ما أعلنته جماعات المستوطنين المتطرفين باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك وممارسة الطقوس التلمودية ورفع الأعلام فيما يسمى بيوم توحيد القدس، بقرار إسرائيلي وحماية جيش الاحتلال، مؤكدا أنه اعتداء على المقدسات الإسلامية.

وشدد البرلمان العربي على أن ما يجري في القدس المحتلة من هدم للمنازل وتشريد الأهالي وحملة الاعتقالات واقتحامات المسجد الأقصى يأتي في سياق التصعيد الإسرائيلي المتواصل، الذي يتنافى مع الأعراف وكل المواثيق الدولية، داعيا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات والاستفزازات، التي تمارسها قوات الاحتلال والمستوطنين لتجنب تداعياتها على أمن واستقرار المنطقة.

تصدٍّ فلسطيني

إلى ذلك، دعت حركة «فتح» في بيان صحفي، الفلسطينيين إلى التصدي لمسيرة الأعلام «الاستفزازية» والنفير إلى المدينة المقدسة والرباط فيها وعدم السماح باستباحتها.

وقالت: إن الشعب الفلسطيني «لن يسمح بمرور مسيرة الأعلام وسيتصدى لها، ولن نسمح للاحتلال ومستوطنيه بمحاولة فرض سياسة الأمر الواقع، لأن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية خط أحمر لن نسمح بالمساس به إطلاقا».

وأضافت: «إن على الاحتلال الإسرائيلي أن يستوعب دروس التاريخ جيدا، ليفهم أن الشعب الفلسطيني وقيادته عصيون على الكسر، وأن القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية توحد كل أطياف الشعب الفلسطيني».

واعتبرت حركة فتح أن مسيرة الأعلام «جزء من الاستفزاز وحرب الاحتلال المفتوحة ضد القدس ومواطنيها ومقدساتها، ومحاولة إلغاء أي مظهر من مظاهر الوجود الفلسطيني فيها».

وحملت الحركة حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بينيت، «التي تتبنى التوسع الاستيطاني وتعمل لصالح المستوطنين المتطرفين، كامل المسؤولية عن تبعات وتداعيات هذه المسيرة الاستفزازية».

وطالبت المجتمع الدولي خاصة الإدارة الأمريكية، بالضغط على الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن مسيرة الأعلام «قبل فوات الأوان وتفاقم الأوضاع وتحولها إلى مسار لا أحد يريده».

وبحسب وسائل إعلام عبرية، أعلنت شرطة الاحتلال حالة التأهب والاستنفار في صفوف عناصرها تحسبا واستعدادا لمسيرة الأعلام، التي أقر وزير الأمن الداخلي عومر بارليف، مسارها المخطط من باب العامود وأسوار البلدة القديمة في القدس وأسواقها.

انتهاك واستفزاز

من جهتها، كانت الجامعة العربية، قد أدانت بأشد العبارات استباحة المستوطنين لمدينة القدس ومختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بقرار رسمي إسرائيلي وحماية من جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية، وتنظيم مسيرة الأعلام في القدس المحتلة؛ مما يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، واستفزازًا سافرًا للشعب الفلسطيني والأمة العربية.

وحذر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير د. سعيد أبو علي في تصريح ليل الخميس، من خطورة هذه المسيرة وتداعياتها، خاصة على الأمن والاستقرار، وجهود خفض التوتر المبذولة لوقف التدهور المتسارع وانفجار الأوضاع بصورة بالغة الخطورة، جراء هذه المسيرة المدانة والمرفوضة، التي تأتي في سياق التصعيد الإسرائيلي المتواصل لجرائم القتل والتهجير والاعتقال والاستيطان.

وحمل السفير أبو علي، الحكومة الإسرائيلية، التي تبني سياسات ومخططات وممارسات المستوطنين المستعمرين واليمين المتطرف، كامل المسؤولية عن تبعات وتداعيات هذه السياسات وتلك المسيرة الاستفزازية الرعناء، داعيًا إلى التراجع عنها ووقفها على الفور.

ودعا الأمين العام المساعد، جميع الدول وهيئات المجتمع الدولي، إلى تحذير حكومة الاحتلال واتخاذ المواقف والإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات والاستفزازات، وتجنب تداعياتها خاصة على الأمن والاستقرار في المنطقة.