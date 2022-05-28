عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إثيوبيا: خطورة سد النهضة على مصر والسودان لا تعنينا

السبت 28 مايو 2022

الخليج 365

أعلن مدير سد النهضة الإثيوبي كيفلي هورو، الجمعة، أن الملء الثالث سيكون في أغسطس وسبتمبر المقبلين، مشيرا إلى احتمال تأثر مصر والسودان بعمليات ملء السد.



واستعبد المسؤول الإثيوبي في تصريحات أوردها موقع قناة العربية: "إيقاف عملية الملء الثالث، معتبرا أنها عملية تلقائية".

وتابع أن السد منيع وأي حديث عن مخاطرة واحتمال انهياره غير صحيح، وإثيوبيا تبادلت المعلومات حول السد مع مصر والسودان.

وأشار إلى أن تصريحات مصر والسودان بشأن خطورة وتأثيرات السد لا تعني إثيوبيا، موضحا أن بلاده لم تتخطى ما اتفق عليه عام 2015 بخصوص عمليات الملء.

وجددت القاهرة في أكثر من مرة تأكيدها على أن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل يرتبط بـ"قضية وجودية" لمصر وشعبها، فيما لم تسفر الجهود حتى الآن عن اتفاق بشأن السد الذي يثير قلق دولتي المصب على حصصهما من الماء.

وفي فبراير الماضي، بدأت إثيوبيا إنتاج الكهرباء من السد الذي تكلف بناؤه مليارات الدولارات.

وترفض القاهرة والخرطوم إصرار إثيوبيا على ملء السد قبل التوصل لاتفاق ملزم حول الملء والتشغيل.