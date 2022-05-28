طلب أميركي يخص قضية شيرين أبو عاقلة!

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 مايو 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث اليوم الجمعة إلى نظيره الإسرائيلي يائير لابيد وشدد على أهمية الانتهاء من التحقيق الذي تجريه إسرائيل في مقتل صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة.

وأضافت الوزارة في بيان “الوزير بلينكن شدد على أهمية استكمال التحقيقات في مقتل الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة”.

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت أمس الخميس أن تحقيقها أظهر أن جنديا إسرائيليا قتل شيرين عمدا بالرصاص. ونفت إسرائيل الاتهام وقالت إنها تواصل تحقيقاتها الخاصة.

وقتلت شيرين أبو عاقلة في 11 مايو أيار بالرصاص أثناء تغطيتها مداهمة للجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية المحتلة. وكانت ترتدي خوذة وسترة واقية كتب عليها بوضوح كلمة “صحافة”.

وهاجم أفراد من الشرطة الإسرائيلية في 13 مايو أيار المشيعين الفلسطينيين الذين كانوا يشاركون في جنازتها ويحملون نعشها قبل أن يسير الآلاف بنعشها عبر شوارع القدس القديمة وسط حالة من الحزن والغضب على مقتلها.

وقال الجيش الإسرائيلي من قبل إنها ربما تكون قتلت عرضا برصاص أحد جنودها أو برصاص مسلح فلسطيني في تبادل لإطلاق النار.

وقال النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب للصحفيين أمس الخميس إن التحقيق أثبت عدم وجود مسلحين فلسطينيين قرب أبو عاقلة وقت مقتلها.

وغطت أبو عاقلة الشؤون الفلسطينية وشؤون الشرق الأوسط لأكثر من عقدين لقناة تلفزيون الجزيرة القطرية التي تقول إن إسرائيل قتلت المراسلة المخضرمة وإنها ستحيل ملف القضية للمحكمة الجنائية الدولية.