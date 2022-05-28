اسرائيل تقتل ابن الـ 15 عامًا في الضفة الغربية!

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 مايو 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت فتى فلسطينيا في الضفة الغربية اليوم الجمعة.

وأضاف البيان أن زيد محمد سعيد غنيم (15 عاما) قتل إثر إصابته برصاصة في الرقبة في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. وزيد هو ثاني فتى فلسطيني يقتل هذا الأسبوع.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رد بالذخيرة الحية عندما قامت مجموعة من المشتبه بهم برشق الجنود، الذين كانوا يقومون بأنشطة أمنية روتينية في المنطقة، بالحجارة والقنابل الحارقة، وأشار إلى أن الواقعة تخضع للمراجعة.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان “هذه الجريمة حلقة في مسلسل جرائم الإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال”.

وفي تطور منفصل، قال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن القوات الإسرائيلية أصابت أكثر من مئتي شخص في احتجاجات قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية اليوم الجمعة.

وقتلت القوات الإسرائيلية أو مدنيين يحملون السلاح 46 فلسطينيا على الأقل منذ بداية العام من بينهم مسلحون ومهاجمون ومارة.

وأظهرت بيانات من الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين أن ثمانية أطفال على الأقل من بين القتلى.