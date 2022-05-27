مسؤولون من أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية يبحثون قضية كوريا الشمالية

27 مايو , 2022
طوكيو: قالت وزارة الخارجية اليابانية اليوم الجمعة إن مسؤولين من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية سيجتمعون في سيؤول في اليوم الثالث من يونيو (حزيران) لإجراء محادثات بشأن كوريا الشمالية التي يٌعتقد أنها تستعد لتجربة نووية جديدة وأطلقت هذا الأسبوع ثلاثة صواريخ.
وأضافت الوزارة في بيان أن المحادثات ستضم المبعوث الأمريكي الخاص بشأن كوريا الشمالية سونغ كيم ونظيريه في اليابان وكوريا الجنوبية.
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