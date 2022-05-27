أردوغان يستقبل عبد الله بن زايد في إسطنبول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 مايو 2022

متابعات

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، في إسطنبول.



وجرى اللقاء في مكتب الرئاسة بقصر دولمه بهجه بإسطنبول، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول الرسمية عن تغريدة على حساب الرئاسة التركية في تويتر.

وفي وقت سابق الجمعة، وصل بن زايد إلى إسطنبول في زيارة رسمية التقى خلالها نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.