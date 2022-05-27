شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: الإعلام الناجح هو صاحب المهنية والأقوى تأثيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن الإعلام يلعب دورا بارزا فى تشكيل وتكوين الرأى العام، مضيفا أن الإعلام الناجح هو صاحب المهنية والأقوى تأثيرا، وعلى هذا علينا جميعا تحرى الصدق والمهنية فى التناول والطرح على الجماهير.

جاء ذلك خلال تكريمه من قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة عين شمس برئاسة الدكتورة دينا فاروق أبوزيد وبحضور الدكتورة هبة شاهين، وذلك على دوره البارز وتعاونه المستمر مع القسم وتقديم الدعم المستمر للطلاب ونقله الخبرات العملية للدراسات الإعلامية النظرية.

وأكد نقيب الإعلاميين، أن النقابة سوف تستمر في الدعم والتعاون لنقل خبراتها الإعلامية العملية لأى جهة تطلب منها ذلك إيمانًا منها بأهمية التعاون المثمر والحقيقي بين المؤسسات.