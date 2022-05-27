الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلتين يونانيتين في الخليج

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 مايو 2022 07:13 مساءً - منذ 17 دقيقة

آخر تحديث: 27 - مايو - 2022 8:02 مساءً

نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن الحرس الثوري الإيراني قوله إنه احتجز ناقلتين يونانيتين في الخليج بسبب انتهاكات غير محددة اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن بيان للحرس الثوري “القوات البحرية التابع للحرس الثوري احتجزت ناقلتين يونانيتين لارتكابهما انتهاكات في مياه الخليج”.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية اليونانية أنها قدمت احتجاجا للسفير الإيراني لدى أثينا بسبب قيام القوات الإيرانية بما وصفته “احتجازا عنيفا” لسفينتين ترفعان علم اليونان في الخليج.

ودعت اليونان للإفراج الفوري عن السفينتين وطاقميهما ووصفت ما قامت به إيران بأنه “قرصنة”.

وكانت مؤسسة الملاحة البحرية الإيرانية أعلنت منذ أيام، أنّ اليونان احتجزت السفينة تنفيذًا لطلب أميركي، مشيرةً الى أن حجز اليونان للسفينة ومصادرة حمولتها هو عملية قرصنة.

في السياق، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، استدعاء القائم بأعمال السفارة اليونانية لديها، لإبلاغه باحتجاجها على احتجاز السلطات اليونانية، سفينة شحن إيرانية.

وقالت الوزارة في بيان: “بعد احتجاز شحنة السفينة التي تحمل علم إيران في المياه اليونانية، تم استدعاء القائم بأعمال السفارة اليونانية في طهران (في غياب السفير) إلى مقر وزارة الخارجية، وتم إخطاره بالاحتجاج الشديد من قبل الحكومة الإيرانية على هذا الإجراء الذي قامت به أثينا”.