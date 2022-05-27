استئناف صادرات القمح على طاولة البحث بين زلنسكي ورئيس وزراء إيطاليا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 مايو 2022 07:13 مساءً - منذ 54 دقيقة

لا تزال الحرب في أوكرانيا تمنع السلطات من تصريف الحبوب والمواد الغذائية عبر الموانئ، ما تسبب بشح الإمدادات الغذائية الى الاسواق وسط مخاوف من تعمّق أزمة الغذاء.

في هذا الاطار، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإيطالي “ماريو دراجي” انه ناقش مع الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” الإفراج عن صادرات القمح من أوكرانيا، لمعالجة أزمة الغذاء التي تهدد دول العالم الفقيرة.

ومنع حصار روسي للموانئ الأوكرانية خروج شحنات الحبوب. وروسيا وأوكرانيا هما من أكبر مصدري الحبوب في العالم. واتهمت روسيا أوكرانيا بتلغيم الموانئ بينما وصفت أوكرانيا الموقف الروسي بأنه “ابتزاز”.

وأكد دراجي خلال مكالمة هاتفية دعم الحكومة الإيطالية لأوكرانيا مع باقي دول الاتحاد الأوروبي.

وتسابق الدول الكبرى الوقت لتجنّب تفاقم أزمة الأمن الغذائي نتيجة شح الإمدادات الأوكرانية، فيما يصعب تصدير الحبوب والمواد الغذائية عن طريق الموانئ بسبب الحرب.

في هذا الإطار، دعت بريطانيا، في وقت سابق، روسيا إلى السماح لأوكرانيا بتصدير الحبوب لمساعدة الدول التي قد تؤدي ندرة الحبوب فيها إلى الجوع.

وقال وزير الدفاع البريطاني للصحفيين في مدريد، حيث التقى مع نظيرته الإسبانية “مارجريتا روبلس”، إنّ على روسيا أن “تفعل الشيء الصحيح”.

كما رفض فكرة رفع العقوبات عن روسيا مقابل الإفراج عن الحبوب، ورحّب باقتراح تولي دول في منطقة البحر الأسود، مثل تركيا، حراسة شحنات الحبوب الأوكرانية.