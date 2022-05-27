“كان يجب أن يقتلني أنا”.. ماذا قال والد مطلق النار في مدرسة تكساس؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 مايو 2022 07:13 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 27 - مايو - 2022 6:18 مساءً

اعتذر والد مطلق النار في المدرسة الابتدائية في ولاية تكساس الأميركية عن المذبحة التي قتل فيها ابنه ٢١ شخصًا بينهم ١٩ طفلا، قائلا: “إن ابني كان عليه ان يقتلني بدلًا من أولئك الأطفال”.

“سالفادور راموس” الأب البالغ من العمر ٤٢ سنة، قال إنه لم يتوقع مطلقًا أن يقوم ابنه المراهق الذي يدعى سالفادور أيضا، بارتكاب هذه الجريمة، واصفًا اياه بالشخص الجيد.

واعترف الأب ان “علاقته بابنه الذي قتلته الشرطة كانت صعبة وبعيدة، وان الام تعتقد ان ابنها البالغ ١٨ عامًا كان ليقتل اباه لو استطاع، لانه كان يقول دائما اني لا أحبه”.

وقال: “لا اريد ان ينادوه بالوحش. لا يعرفون عنه شيئا. لا يعرفون الظروف التي كان يمر بها”.

وقبل الهجوم على المدرسة، أطلق “راموس جونيور” النار على جدته من جهة عائلة الأم، بسبب جدال بينهما.

تصريحات الأب جاءت في حديث للـ “ديلي بيست”، حيث صوّر ابنه على انه صبي هادئ وليس لديه ميول اجرامية، لكنه أصبح أكثر غضبًا وهو يكبر.

وألقى اللوم في تدهور علاقته مع ابنه على فكرة أن والدته كانت تعاني من السرطان، وكان عليه ان يحجر نفسه معها بسبب جائحة كورونا.

كما انّ علاقة راموس جونيور مع والدته كانت معقدة، بسبب ادمانها على المخدرات. وكانت الام قد وصفت ابنها، في حديث صحفي سابق، انه لم يكن لديه العديد من الأصدقاء، وكان يقضي معظم الوقت وحيدا، لكنها أصرّت انه لم يكن شخصًا عنيفًا.



عانى من التنمر

وكشفت وسائل إعلام أميركية النقاب عن تفاصيل لمنفذ الهجوم على المدرسة الابتدائية في ولاية تكساس.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية أن المهاجم الذي قتل 19 طفلا في مدرسة ابتدائية في تكساس، عانى من التنمر في المدرسة الثانوية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وأثناء ممارسته ألعاب الفيديو بسبب مشاكل في النطق ولكنته، كما ترك منزل والدته بسبب تناولها المخدرات.

ويُغرق هذا الهجوم الولايات المتحدة مرة جديدة في مآسي عمليات إطلاق النار في الأوساط التعليمية، مع ما يرافق ذلك من مشاهد مروّعة لتلامذة تحت تأثير الصدمة تعمل قوات الأمن على إجلائهم ولأهالٍ مذعورين يسألون عن أبنائهم.