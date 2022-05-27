شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة.. الانتهاء من 6 آلاف مشروع وتوفير خدمات الشمول المالى فى 11 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأتى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، فى إطار تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولتجسد البعد الاجتماعى للرؤية ولتتكامل مع الأبعاد الاقتصادية والبيئية التى تراعيها الدولة بشكلٍ كبير خلال المرحلة الحالية، كما أنها تجعل مصر فى مصاف دول العالم التى تعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة فى الريف.

وكان قد تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة، والذي تضمن الإشارة إلى أنه تم الانتهاء مما يزيد على 6 آلاف مشروع، فيما يجري العمل من أجل سرعة الانتهاء من باقي المشروعات في الخطة العاجلة لـ14 قرية، بالانتهاء من أكثر من 90% من الأعمال المستهدفة في 6 قرى وأكثر من 70% من الأعمال في 6 قرى إلى جانب الانتهاء من أقل من 70% من الأعمال في قريتين.

وحسب ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فإن مشروع "حياة كريمة" هو أولوية قصوى ونحن مستمرون فيه بقوة، لكن ربما تواجهنا عقبة توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام لهذه المشروعات، وهى جزء من مشكلة اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، مشددا على أهمية هذه المشروعات القومية وقدرتها على توفير العديد من فرص العمل، وبالتالى فنحن مستمرون فى الإنفاق على المشروعات القومية طبقا للموازنة، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن خطة الترشيد موجودة .ومعلنة

ومن المقرر توفير خدمات الشمول المالي في نحو 258 قرية في 11 محافظة هي (أسيوط، قنا، سوهاج، القليوبية، المنيا، الغربية، البحيرة، الجيزة، المنوفية، الشرقية، الدقهلية)، خلال الفترة (يوليو - ديسمبر 2021)وذلك حسب إعلان وزارة التخطيط، شملت إنشاء وتطوير 27 فرع للبنوك، وتركيب 95 ماكينة صراف آلي (ATM)، و79 ماكينة دفع إلكتروني (POS)، و1478 قارئ استجابة سريعة "QR CODE"، وتنظيم 82 ندوة وورشة تعريفية لنشر الوعي المالي، استفاد منها 49 ألف مواطن.

كما أنه تم العمل كذلك على تطوير إتاحة التمويل متناهى الصغر الموجَّه للمرأة، حيث قفز التمويل متناهى الصغر من 8.1 مليار جنيه عام 2019 إلى 9 مليارات جنيه عام 2020، حيث استحوذت النساء على 62% من إجمالى عدد المستفيدين بعدد 54 ألف مستفيدة.

وبحسب تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول جهود الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فقد شملت المرحلة التمهيدية من مبادرة " حياة كريمة " توجيه حوالي 15 مليار جنيه لتطوير أكثر 375 قرية احتياجا في مصـر، ووفق إعلان وزاتي التخطيط والتنمية المحلية، فقد تمت المرحلة التمهيدية في 375 قرية لصالح 4,5 مليون مواطن وانخفضت معدلات الفقر ب11 نقطة مئوية، وقبل تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" كان قد وصل معدل الفقر القومي إلى 32.5٪ في 2017/2018 ويتركز بشكل أساسي في المجتمعات الريفية وخاصة في صعيد مصر.