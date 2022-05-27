انت الان تتابع خبر الموقف الوبائي.. ارتفاع طفيف بإصابات كورونا في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنها "سجلت 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 111 شخصاً للشفاء".وأضاف البيان، أنه" تم تسجيل حالة وفاة واحدة بكورونا بعموم المحافظات"، لافتا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 13148".وسجل العراق أمس الخميس 108 إصابات بفيروس كورونا.