جورجيا: لن نفرض عقوبات ضد روسيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 مايو 2022 04:17 مساءً - منذ 28 ثانية

اتجهت الدول الغربية، في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا، الى فرض عقوبات مالية واقتصادية على موسكو. غير أنّ دولًا عدّة رفضت اتخاذ الاجراءات العقابية.

في هذا الإطار، أعلن رئيس الوزراء الجورجي “إيراكلي غاريباشفيلي” أن بلاده لن تفرض عقوبات ضد روسيا، لكنها لن تسمح باستخدامها للالتفاف على العقوبات الدولية.

وفي خطاب ألقاه في البرلمان، قال غاريباشفيلي: “على المستوى الوطني، لم نفرض عقوبات اقتصادية على روسيا ولن نفعل ذلك بناء على مصالحنا الوطنية. لكننا لن نسمح بالأنشطة غير القانونية لشركة أو فرد خاضع للعقوبات على أراضي جورجيا”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مليون مواطن جورجي يعيشون في روسيا، وأن فرض عقوبات على الاتحاد الروسي يعني فرض عقوبات على مواطنيه.

في السياق عينه، لفت رئيس الحكومة الجورجية إلى أن المهمة الرئيسية للسلطات الجورجية في هذه المرحلة هي حماية مصالح البلاد.

وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية، التي بدأتها في أوكرانيا، يوم 24 شباط/فبراير الماضي.

وشملت العقوبات حظر التعامل عبر نظام “سويفت” للمعاملات المصرفية الدولية، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية، وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية، فضلا عن محاولات إيجاد مصادر بديلة للطاقة الروسية.