احتدام الصراع شرق أوكرانيا.. الانفصاليون يعلنون سيطرتهم على بلدة ليمان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 مايو 2022 04:17 مساءً - أعلن وكلاء لروسيا من الانفصاليين في شرق أوكرانيا سيطرتهم الكاملة على بلدة ليمان ذات الأهمية الميدانية، فيما كشفت وزارة الدفاع الأوكرانية أن قواتها تقاتل من أجل الاحتفاظ بالسيطرة على الأجزاء الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية من البلدة، في الوقت الذي يتصاعد فيه الهجوم الروسي في شرق أوكرانيا.

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع أولكسندر موتوزيانيك في إفادة صحفية أنّ القوات الأوكرانية “تصد محاولات” من جانب روسيا لدفع هجومها نحو بلدة سلوفينسك الأوكرانية الرئيسية.

وكانت ليمان، وهي مركز رئيسي لخطوط السكك الحديدية، هدفًا على خط المواجهة حيث تضغط القوات الروسية من الشمال، وهو أحد الاتجاهات الثلاثة التي تهاجم من خلالها منطقة دونباس الصناعية في أوكرانيا. وقال الانفصاليون المؤيدون لروسيا في منطقة دونيتسك إنهم يسيطرون عليها الآن بشكل كامل.

وقال “أوليكسي أريستوفيتش” مستشار الرئيس الأوكراني في تسجيل مصور: “وفقا لبيانات لم يتم التحقق منها، خسرنا بلدة ليمان”، مشيرًا الى أن الهجوم كان منظما بشكل جيد. وقال “هذا يظهر، من حيث المبدأ، زيادة مستوى إدارة العمليات والمهارات التكتيكية للجيش الروسي”.

الى ذلك، قال “بافلو كيريلينكو” الحاكم الأوكراني لمنطقة دونيتسك لمحطة الإذاعة الأوكرانية هرومادسكي إن ليمان “صارت بشكل رئيسي واقعة تحت سيطرة القوات الروسية” لكن الجيش الأوكراني تحصن في مواقع جديدة في المنطقة.

وفي أقصى شرق الجيب الذي تسيطر عليه أوكرانيا، تحاول القوات الروسية تطويق القوات الأوكرانية في مدينتي سيفيرودونتسك وليسيتشانسك، بعد اختراق الخطوط الأوكرانية جنوبا عند مدينة بوباسنا الأسبوع الماضي.

وكانت بوباسنا، التي وصل إليها صحفيو رويترز في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، أرضًا قاحلة تعج بالمباني السكنية الشاهقة المحترقة، وأبنية أخرى تابعة لبلدية المدينة لحق بها الدمار أيضا.

واجتازت الدبابات الروسية وغيرها من المركبات العسكرية الشوارع من بين أنقاض متناثرة تحت غطاء من طائرات هليكوبتر قتالية حلقت على ارتفاع منخفض في سماء المنطقة. وشوهدت جثة منتفخة لرجل في زي عسكري ترقد في فناء.

كانت “ناتاليا كوفالينكو” قد عادت أخيرا قبل أيام من قبو كانت تحتمي به، لتنام وسط حطام شقتها التي تعرضت شرفتها لأضرار، وتطايرت نوافذها جراء إصابة مباشرة بقذيفة.

حدقت بحزن في الفناء الذي كساه الدمار، وروت كيف قُتل شخصان هناك وأصيب ثمانية بقذيفة عندما خرجوا للطهي. وداخل شقتها، امتلأ المطبخ وغرفة المعيشة بالحطام، لكنها رتبت غرفة نوم صغيرة للنوم بعد أن تعبت من وجودها في قبو مع الكلاب والقطط.

وقالت: “عليّ فقط أن أصلح النافذة بطريقة ما. الرياح لا تزال سيئة. باردة في الليل… أصابنا التعب من الخوف الشديد. تعبنا جدا”.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات البرية الروسية بسطت سيطرتها على عدة قرى شمال غربي بوباسنا.