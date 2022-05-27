محادثات تركيا مع فنلندا والسويد.. تقدّم طفيف في بعض النقاط

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 مايو 2022 04:17 مساءً - منذ ساعتين

تتمسّك تركيا بمطالبها حيال موافقتها على انضمام كل من فنلندا والسويد الى حلف الأطلسي. اذ تطالب الدولة العضو في الحلف، الدولتين الأوروبيتين بأن تتوقفا عن دعم الجماعات التي تصنفها تركيا إرهابية، وهي اتهامات نفتها السويد أكثر من مرّة.

وفي آخر التطورات، أشار وزير الخارجية التركي “مولود جاويش أوغلو” الى أن تركيا تتوقع من السويد وفنلندا اتخاذ إجراءات ملموسة، ووقف ما تصفه بدعمهما للجماعات الإرهابية حتى تتراجع أنقرة عن اعتراضاتها على انضمامهما لحلف شمال الأطلسي.

وخلال مؤتمر صحافي، قال “جاويش أوغلو” للصحفيين: “يتعين اتخاذ خطوة ملموسة في ما يتعلق بمخاوف تركيا… يجب عليهم قطع الدعم المُقدم للإرهاب”.

وزارت وفود من البلدين أنقرة لإجراء محادثات مع المسؤولين الأتراك يوم الأربعاء.

أمّا المتحدث باسم الرئيس “رجب طيب أردوغان” فقد كشف في وقت لاحق أنّ أنقرة لمست موقفًا إيجابيًا بشأن رفع الحظر المفروض على صادرات الأسلحة. وقالت وزيرة الخارجية السويدية “آن لينده” على تويتر بعد ذلك إن الحوار بناء وسيستمر.

وحظرت السويد وفنلندا تصدير الأسلحة إلى تركيا بعد توغل في سوريا استهدف وحدات حماية الشعب الكردية. وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية امتدادا لحزب العمال الكردستاني وتنظر إلى الجماعتين كمنظمتين إرهابيتين.

وتقدمت فنلندا والسويد بطلب رسمي للانضمام إلى الحلف الأسبوع الماضي، في محاولة لتعزيز الأمن بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وعبرت الدولتان عن أملهما في أن تكون عملية الانضمام سريعة ووصف أعضاء آخرون في الحلف العسكري التوسع المزمع له بأنه تاريخي.

لكن تركيا اعترضت على الخطوة قائلة إن الدولتين تؤويان أشخاصا مرتبطين بحزب العمال الكردستاني وأتباع فتح الله جولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب عام 2016.

ويجب أن توافق جميع الدول الأعضاء في الحلف وعددها 30 على قبول أي عضو جديد.