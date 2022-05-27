احتواء جدري القردة.. الصحة العالمية تدعو الى التحرّك الفوري

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 مايو 2022 04:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 27 - مايو - 2022 3:40 مساءً

يواصل فيروس جدري القردة توسّعه فيما تعلن عشرات الدول عن تسجيل حالات جديدة يوميًا، وسط تطمينات حذرة بأن الفيروس لن يتحوّل الى جائحة.

في هذا الشأن، شدّدت مسؤولة كبيرة في منظمة الصحة العالمية، على أن الأولوية يجب أن تكون لاحتواء جدري القردة في البلدان التي لا يتوطن فيها المرض، موضحةً أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال اتخاذ إجراءات سريعة.

ويتوطن جدري القردة، وهو عدوى فيروسية تسبب أعراضًا خفيفة، في بلدان أفريقية ولكن انتشاره إلى أوروبا والولايات المتحدة يثير المخاوف. وهناك، حتى الآن، أكثر من 200 إصابة بين مؤكدة ومشتبه بها حوالي 20 منها في مناطق لم يظهر فيها الفيروس من قبل.

وقالت “سيلفي برياند” مديرة إدارة التأهب للمخاطر المعدية في المنظمة، في إحاطة للدول الأعضاء في الجمعية السنوية للمنظمة التابعة للأمم المتحدة،: “نعتقد أننا إذا اتخذنا الإجراءات الصحيحة الآن يمكننا احتواؤه بسهولة”.

الى ذلك، شددت على أن هناك فرصة سانحة لمنع الانتشار، وحثت عامة الناس على تجنب القلق لأن انتقال العدوى أبطأ بكثير من الفيروسات الأخرى مثل فيروس كورونا.

واشار مسؤولون في منظمة الصحة الى أنه لا توجد حاجة للتطعيم الشامل في الوقت الحالي، لكنّ الحاجة الحقيقية هي لتطعيم مخالطي المصابين أينما كان ذلك متاحًا.

وقالت “روزاموند لويس”، رئيسة أمانة الجدري ببرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة: “تتمثل أفضل الخيارات في فحص الحالات وتتبع المخالطين والعزل المنزلي”.