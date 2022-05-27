روسيا تتوقع ارتفاعًا في تصدير الحبوب في الموسم الجديد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 مايو 2022 04:17 مساءً - منذ ساعتين

أعلن وزير الزراعة الروسي “دميتري باتروشيف” أن روسيا، أحدى أكبر مصدري القمح في العالم، سيكون لديها 50 مليون طن حبوب متاحة للتصدير في موسم التسويق الجديد الممتد بين تموز وحزيران، ارتفاعًا مما يزيد على 37 مليون طن في الموسم الحالي.

وتتنافس روسيا مع الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا لتزويد الشرق الأوسط وأفريقيا بالقمح.

وتواصل موسكو التصدير على الرغم من الصعوبات المتعلقة بالخدمات اللوجستية، والمدفوعات الناجمة عن العقوبات الغربية عليها بسبب ما تسميه روسيا “عمليتها العسكرية الخاصة” في أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” اشار الى أن روسيا تتوقع حصاد 130 مليون طن من الحبوب في 2022 منها 87 مليون طن قمح.

وخلال مؤتمر صحفي حول الحبوب، قال باتروشيف: “قد يتجاوز محصول حبوب 2022 بفارق كبير مستوى العام الماضي، ويصل إلى الحجم الذي ذكره الرئيس في كلمته ويقترب في الواقع من (الحد) الأقصى”، لافتًا الى أن روسيا صدرت أكثر من 35 مليون طن من الحبوب منها 28.5 مليون طن قمح هذا الموسم.

وعلى الرغم من انسحاب شركات عالمية كبيرة من روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، فإن شركات حبوب كبيرة منها فيترا ما زالت تعمل هناك.

ويستمر تصدير الحبوب وغيرها من السلع الأولية من روسيا في ظل نقص السفن، بعدما أوقف الكثير من ملاك السفن الكبيرة التعامل مع السوق الروسية بعد فرض عقوبات غربية على موسكو.

هذا وقال باتروشيف إن وزارته تجري محادثات مع شركة يونايتد شيب بيلدنج الأمريكية، بخصوص تشييد سفن لتصدير الحبوب لحل مشكلة نقص السفن.