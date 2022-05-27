استئناف محادثات السلام.. الكرملين يتهم أوكرانيا “بالتناقض” في تصريحاتها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 مايو 2022 04:17 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 27 - مايو - 2022 2:26 مساءً

تتبادل أوكرانيا وروسيا الاتهامات بشأن توقّف المحادثات الثنائية لإنهاء الصراع الدموي المستمر منذ 24 شباط، ويحمّل كل طرف الجهة الأخرى مسؤولية عدم إظهار الجدية في استئناف المفاوضات.

في هذا الاطار، اتهمت روسيا الجانب الأوكراني بالتسبب في تجمّد محادثات السلام بين البلدين، معتبرةً أن ما تريده كييف غير واضح.

المتحدث باسم الكرملين “دميتري بيسكوف” قال في اتصال مع صحفيين، إنّ “القيادة الأوكرانية تدلي باستمرار بتصريحات متناقضة. وهذا لا يسمح لنا أن نستوعب بشكل كامل ما يريده الجانب الأوكراني”.

وجرت آخر مفاوضات سلام مباشرة معروفة بين الجانبين في 29 آذار. واستمرت الاتصالات عن بُعد لفترة لكن كلا الجانبين يقولان الآن إنها توقفت.

في السياق نفسه، أعلن الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” أن أوكرانيا ليست متحمسة للتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن يتعين عليها مواجهة حقيقة أن هذا سيكون ضروريًا على الأرجح لإنهاء الحرب.

وذكر زيلينسكي في كلمة لمؤسسة بحثية إندونيسية: “هناك أشياء يجب مناقشتها مع الزعيم الروسي. أنا لا أبلغكم أنّ شعبنا حريص على التحدث إليه، لكن علينا مواجهة حقائق ما نعيشه”.

وقال: “ماذا نريد من هذا الاجتماع.. نريد أن تعود حياتنا.. نريد استعادة حياة دولة ذات سيادة داخل أراضيها. روسيا لا تبدو مستعدة بعد لإجراء محادثات السلام جدية”.

الى ذلك، اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن شروط زيلينسكي بشأن استئناف المفاوضات بين البلدين غير جدية.

وكان مساعد الرئاسة الروسية فلاديمير ميدينسكي، أكد الأحد الماضي، أن روسيا مستعدة لمواصلة المحادثات مع أوكرانيا التي جمدت بمبادرة من كييف.

وأوضح في مقابلة تلفزيونية مع قناة ONT البيلاروسية، أن الكرة في ملعب أوكرانيا لاستئناف محادثات السلام، مشيراً إلى أن تجميدها كان بمبادرة أوكرانية بالكامل.

كذلك، قال إن بلاده لم ترفض إجراء المحادثات، بما في ذلك على المستوى الأعلى، لافتاً إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كرر ذلك مرارًا، بحسب ما نقلت وكالة “تاس” الروسية.