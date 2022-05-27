شكرا لقرائتكم خبر عن خطة "التنمية المحلية" لتنفيذ منظومة المخلفات.. إنشاء 21 منشأة للمعالجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، خلال الأسبوع الجارى، استعراض اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، خطته بشأن المحليات بمحافظات الجمهورية ومن بينها منظومة المخلفات.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الحكومة تسابق الزمن لتنفيذ مشروعات منظومة المخلفات الجديدة التي تتضمن إنشاء مدافن صحية آمنة للمساعدة في التخلص الآمن من المخلفات، بالإضافة إلى إغلاق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى للمخلفات، وكذا إنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة لرفع كفاءة عملية جمع ونقل المخلفات وإنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير ورفع التراكمات اليومية والتاريخية، مؤكدا أن المتولد اليومي للمخلفات بالمحافظة يبلغ حوالى 3800 طن،وتصل تكلفة تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات 8.5 مليار جنيه.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن محافظات القاهرة الكبرى ( القاهرة – الجيزة – القليوبية ) والإسكندرية يخرج منها حوالى 47 % من كمية القمامة والمخلفات الصلبة المتولدة سنوياً في مصر ، كما تمثل محافظات الدلتا حوالى 34 % وباقى محافظات الجمهورية حوالى 19 % .

وتتمثل أبرز النقاط التي ستتعامل معها الوزارة في تنفيذ منظومة المخلفات في :

- رفع التراكمات التاريخية للقمامة والتخلص من المقالب العشوائية لحوالي 62 موقع بالمحافظات.

- إنشاء 29 محطة وسيطة ثابتة لتجميع المخلفات و84 محطة وسيطة متحركة.

- إنشاء 21 منشأة لمعالجة وتدوير المخلفات و52 مدفن صحي آمن وتأهيل.

- توريد 4000 من معدات النظافة بالمحافظات وتمويل 10 عقود للجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع.

-الانتهاء من تنفيذ 16 مدفن وجارى تنفيذ 10 مدافن آخرين باستثمارات 800 مليون جنيه .

- إنشاء 5 مصانع تدوير ومعالجة مخلفات وجارى الانتهاء من مصنعين باستثمارات 750 مليون جنيه.