مشروع قانون بمجلس النواب لحبس الدجالين والسحرة.. نقلا عن برلمانى

ويلقى "برلمانى" الضوء على إشكالية غاية فى الأهمية تهم ملايين الأسر وخاصة ظاهرة المستريح والنصب على المواطنين وجمع أموالهم بغرض تحقيق ثراء سريع، بجانب أزمة كبيرة وهى الاستعانة بأعمال السحر والشعوذة والدجل للتأثير على الأخرين وإيذائهم.

محمد يوسف

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