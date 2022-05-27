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شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع قانون بمجلس النواب لحبس الدجالين والسحرة.. نقلا عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر موقع "برلمانى" المتخصص بالشأن البرلمانى والتشريعى تقريرا له تحت عنوان "جلب الحبيب ومعرفه ما بالغيب".. جرائم تخرب البيت وتصيب الأبدان.. مشروع لحبس الدجالين والسحرة.. والحبس عقوبة التأثير فى إرادة الغير".
ويلقى "برلمانى" الضوء على إشكالية غاية فى الأهمية تهم ملايين الأسر وخاصة ظاهرة المستريح والنصب على المواطنين وجمع أموالهم بغرض تحقيق ثراء سريع، بجانب أزمة كبيرة وهى الاستعانة بأعمال السحر والشعوذة والدجل للتأثير على الأخرين وإيذائهم.
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