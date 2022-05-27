شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" فى أسبوع.. واجه وزير التنمية المحلية بـ 184 أداة رقابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، التي عُقدت على مدار ثلاثة أيام "الأحد ـ الاثنين ـ الثلاثاء"، واستمرت 16 ساعة عمل، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، لتنظيم إجراءات فريضة الحج، لتقديم جميع سبل الدعم والحماية للحجاج المصريين من أي غش أو تلاعب.

كما وافق مجلس النواب فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال لحماية الاقتصاد الوطني، و"اتفاقيتين دوليتين" لإعادة تأهيل محطات كهرباء مائية، وقرض مترو الإسكندرية لإعادة الإعمار والتنمية.

وأحال المجلس (33) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات، وفوض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (5) طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من الموضوعات الهامة.

وواجه مجلس النواب، وزير التنمية المحلية بنحو (184) أداة رقابية مقدمة من النواب فيما يخص عمل وزارته، وذلك انطلاقا من دوره الرقابى على أداء الحكومة.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أمام "المؤتمر الـ 33 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي" أن الدولة المصرية ترى في الانتهاكات الإسرائيلية بحق المُقدسات الإسلامية والمسيحية مساساً غير مقبول بقواعد القانون الدولي الإنساني، فضلاً عن أنها تُجهض أية محاولات حقيقية لبناء سلام دائم وعادل في منطقة تموج بالنزاعات وعالم يتعرض لتحديات جمة ولا يحتاج لمزيد من الفوضى.

جلسة الأحد 22/ 5/ 2022

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.

(إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير)

ووافق المجلس على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة (5) طلبات مناقشة مقدمة من النواب، لاستيضاح سياسة الحكومة حول تطوير شركات قطاع الأعمال العام لتعزيز الصناعات الوطنية، وبشأن حماية الهوية الرقمية وزيادة الوعي المجتمعي للاستخدام الآمن للإنترنت، وبشأن استراتيجية تطوير وتوطين صناعة السيارات بمصر، وبشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الفجوة الغذائية، وبشأن النهوض بالصناعة المصرية والمنتج المحلي، مع مراعاة ضم طلبات المناقشة العامة المرتبطة لتناقش معاً في جلسة واحدة.

وافق مجلس النواب على "مجموع مواد" مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة.

جلسة الإثنين 23/ 5/ 2022

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس (6) قرارات لرئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، و(4) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

وافق المجلس على إحالة (33) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة، بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

استأنف المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

وبعد مناقشات موسعة ومستفيضة أبدى خلالها نواب المجلس ملاحظاتهم على مواد مشروع القانون، وأدخلت بعض التعديلات الدقيقة عليها بالتوافق بين المجلس والحكومة، وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع القانون، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة.

وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم (120) لسنة 2022، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية- المرحلة الثانية".

جلسة الثلاثاء 24/ 5/ 2022

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري (بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية). إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي.

كما أحال المجلس (6) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وذلك بعد موافقة اللجنة التشريعية عليها، لعدم مخالفتها أحكام الدستور والقانون.

تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي بخالص التهنئة للسيدة النائــبــة هنـــد حـــازم بمناسبـــة حصولهــا على ميدالية ذهبيـــة لمصـــر في رياضـة البـوتشيــا في البطولة الدولية التي أقيمت بدولة جنوب أفريقيا، كما تقدم بالتهنئة للسيد النائب السعيد عمارة بمناسبة انتخابه أميناً للسر باتحاد البرلمانيين الكشفيين، متمنياً لهما التوفيق والسداد.

وافق المجلس "نهائياً" وبأغلبية ثلثي الأعضاء "وقوفاً" على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 5 يونيه 2022.