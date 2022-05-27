مواصفات شاشة MateView SE الجديدة من هواوي

بكين: كشفت شركة هواوي شاشتها MateView SE الجديدة، التي تأتي بقياس 23.8 بوصة وبدقة وضوح Full HD 1920 × 1080 بيكسل.

وأوضحت هواوي الصينية أن الشاشة الجديدة تمتاز بمعدل تنشيط صورة يبلغ 75 هرتز، مع دعم تقنية AMD FreeSync، وتغطية نطاق الألوان sRGB بالكامل ونطاق الألوان P3 بنسبة 90%.

متعة القراءة

وتمتاز الشاشة أيضا بوضع E-Book الخاص بالكتب الإلكترونية، والذي من شأنه أن يتيح قراءة النصوص الطويلة دون تعب.

ويمكن ضبط ارتفاع الشاشة MateView SE، ويمكن إمالتها وتدويرها إلى الوضع الرأسي.

وتسقبل الشاشة إشارات الصور عبر HDMI و DisplayPort، كما أنها خالية من الوميض وتنبعث منها مكونات ضوء أزرق منخفضة.

ساعة ذكية

وخلال الشهر الحالي أطلقت شركة هواوي ساعتها الذكية Watch GT 3 Pro الفاخرة الجديدة، التي تمتاز بمقاومة الماء حتى ضغط 5 ATM مع دعم فئة الحماية IP68.

وأوضحت الشركة الصينية حينها أن ساعتها الذكية Watch GT 3 Pro الجديدة تتوفر بموديلين: الأول من التيتانيوم بحجم 46 ملم وسوار جلدي رمادي اللون، والثاني من السيراميك الأبيض بحجم 43 ملم مع سوار من السيراميك أو الجلد باللون الأبيض، ويشتمل كلا الموديلين على شاشة AMOLED.

وأفادت بأن الساعة الذكية Watch GT 3 Pro الجديدة توفر العديد من الوظائف الصحية المفيدة مثل تحليل مخطط كهربية القلب بما في ذلك فحص مخاطر تصلب الشرايين، بالإضافة إلى قياس معدل ضربات القلب ونسبة الأكسجين بالدم (SpO2) والنوم والتوتر، بالإضافة إلى أكثر من 100 وضع رياضي للغواصين ولاعبي الجولف وغيرهم.