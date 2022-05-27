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اطباء وصيدلانيون يقيمون معرضا فنيا في بغداد!‎‎

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بغداد - ياسين صفوان - اقام عدد من الاطباء والصيدلانيين معرضا فنيا ضم مجموعة من اللوحات والمصنوعات اليدوية..المعرض شهد حضور شخصيات مختصة من كلا الجانبين الطبي والفني.

 

بعيدا عن عملهم الحقيقي.. يقف عشرون طبيبا وصيدلانيا هنا للمشاركة بمعرض ضم العشرات من الاعمال الفنية والحرفية..في بادرة تعكس الوجه الثاني لموهبة تختلف تماما عن مايتقنه هؤلاء الشباب.

وتنوعت المشاركات بين اللوحات والكتب والمصنوعات اليدوية ..التي قام الاطباء بعرضها امام الزائرين الذين ابدوا اهتماما ورغبة باقتناء ماتم تقديمه. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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