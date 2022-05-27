الصحة العالمية تحدد السبيل لاحتواء 'جدري القردة'

بغداد - ياسين صفوان - حددت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، السبيل لاحتواء مرض "جدري القردة"؛ وذلك عقب تسجيل إصابات عدة في دول متفرقة من العالم.

وقالت مديرة إدارة التأهب للمخاطر المعدية في المنظمة، سيلفي برياند، في إحاطة للدول الأعضاء في الجمعية السنوية للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، إن "الأولوية يجب أن تكون لاحتواء جدري القردة في البلدان التي لا يتوطن فيها المرض"، مبينة أنه "يمكن تحقيق ذلك من خلال اتخاذ إجراءات سريعة".



وأضافت، "نعتقد أننا إذا اتخذنا الإجراءات الصحيحة الآن يمكننا احتوائه بسهولة".

