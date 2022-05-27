حزب الله يرحب بقرار مجلس النواب العراقي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 مايو 2022

رحب حزب الله اللبناني، بقرار الذي أصدره مجلس النواب العراقي، بتجريم التطبيع مع إسرائيل.

وقال حزب الله في بيان له: نعتز بالقرار التاريخي والهام الذي أصدره مجلس النواب العراقي، بتجريم التطبيع مع العدو الصهيوني، وأنها خطوة كبيرة ورئيسية في مواجهه مسيرة التطبيع المذلة التي قامت بها بعض الدول العربية.

واعتبر هذا الموقف الشريف والشجاع يعبر عن حقيقة انتماء الشعب العراقي العزيز ومرجعيته الدينية وقواه السياسية، ودعا الأحزاب السياسية العربية وجماهير امتنا العربية إلى الاستفادة القصوى من المثال العراقي.