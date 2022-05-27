زيلينسكي: التّحدث مع بوتين ضروري لإنهاء الحرب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 مايو 2022 01:17 مساءً - منذ 41 دقيقة

آخر تحديث: 27 - مايو - 2022 1:23 مساءً

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة أن أوكرانيا ليست متحمسة للتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن يتعين عليها مواجهة حقيقة أن هذا سيكون ضروريا على الأرجح لإنهاء الحرب.

وذكر زيلينسكي في كلمة لمؤسسة بحثية إندونيسية: “هناك أشياء يجب مناقشتها مع الزعيم الروسي. أنا لا أبلغكم أن شعبنا حريص على التحدث إليه، لكن علينا مواجهة حقائق ما نعيشه”.

وقال: “ماذا نريد من هذا الاجتماع.. نريد أن تعود حياتنا.. نريد استعادة حياة دولة ذات سيادة داخل أراضيها”.

وأضاف: “روسيا لا تبدو مستعدة بعد لإجراء محادثات السلام جدية”.

انتقادات زيلينسكي للغرب

تزامنا، حث الرئيس الأوكراني الغرب على “التوقف عن العبث مع روسيا وفرض عقوبات أشد على موسكو لإنهاء “حربها العبثية” في أوكرانيا”، مضيفا أن “بلاده ستظل مستقلة لكن السؤال الوحيد هو بأي ثمن”.

وتصاعدت انتقادات زيلينسكي للغرب في الأيام الماضية مع تحرك الاتحاد الأوروبي ببطء نحو فرض حظر محتمل على النفط الروسي ومع محاولة آلاف الجنود الروس تطويق مدينتين رئيسيتين في شرق البلاد هما سيفيرودونتسك وليسيتشانسك.